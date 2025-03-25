Мишустин встретился с Володиным перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 25 марта, провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в преддверии ежегодного отчета правительства в нижней палате, который состоится 26 марта.

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Господин Мишустин предложил спикеру Госдумы обсудить вопросы, связанные с отчетом правительства, и отметил, что после этого намерен провести совещание с вице-премьерами и профильными министрами для подготовки к отчету.

Председатель правительства также напомнил о состоявшихся ранее традиционных встречах лидеров думских фракций с представителями кабмина. Эта практика, считает Михаил Мишустин, «помогает правительству лучше понять, чем озабочены парламентарии, следовать целям и задачам, которые перед нами ставят люди, и национальным целям развития, которые поставил перед нами глава государства». «Мы считаем это своего рода внутренним экзаменом, поскольку вся та палитра вопросов — а их поступает к нам в правительство сотни, внимательно отрабатывается»,— заявил премьер.

Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что встречи являются «хорошей основой для завтрашнего разговора», и некоторые вопросы правительству и Госдуме уже удалось решить. При этом «многие еще остаются», в связи с чем предстоящий отчет в нижней палате воспринимают как возможность найти решение «сложных проблем», с которыми в Думу обращаются граждане, и достичь целей национального развития, которые ставит президент. Господин Володин подчеркнул, что у нижней палаты сложились «конструктивные» отношения с правительством, и лично господин Мишустин много сделал, чтобы работа стала «более открытой».

Божена Иванова