Более половины округов Нижегородской области начали полевые работы

Полевые работы в Нижегородской области уже начали сельхозпредприятия 28 из 51 округа. Традиционно первыми к полевым работам приступили южные муниципалитеты, на полях началась подкормка озимых культур и многолетних трав, рассказали в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Там отметили, что в 2025 году не самые лучшие условия для перезимовки озимых культур, прежде всего, из-за дефицита влаги в почве. В этом году значительно раньше начали подкормку растений и боронование посевов.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов рассказал, что озимые предстоит подкормить на площади 246,3 тыс. га, многолетние травы — на 230,7 тыс. Он добавил, что в области в полном объеме запасены семена яровых зерновых, зернобобовых культур, однолетних трав. Продолжается закупка семенного материала в элитопроизводящих хозяйствах и поставка семян из других регионов. Готовность сельхозтехники составляет 93%. С наступлением подходящей погоды аграрии приступят к севу яровых.

Галина Шамберина