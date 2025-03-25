В Челябинской области объем выдачи льготных ипотек вырос в два раза

За февраль жителям Челябинской области выдали 642 льготные ипотеки на общую сумму 2,6 млрд руб. Количество таких банковских продуктов по сравнению с январем увеличилось в 2,3 раза, а объем — в 2,2 раза. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Средний объем ипотеки с господдержкой за месяц немного снизился — с 4,3 млн руб. до 4,1 млн руб. Сократился и срок кредитования. Если в январе он составлял в среднем 297 месяцев, то в феврале — уже 280. Льготные займы на покупку квартиры среди всех оформленных ипотек в Челябинской области занимают долю в 63%, а по объему — 83%.

В топ-регионов по количеству выданных кредитов на жилье с господдержкой вошли Москва (3,2 тыс. ипотек за февраль; общая сумма займов — 24,2 млрд руб.), Московская область (2,3 тыс.; 15,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,6 тыс.; 10,4 млрд руб.), Краснодарский край (1 тыс.; 5,3 млрд руб.) и Республика Татарстан (1 тыс.; 5,1 млрд руб.). Меньше всего льготных ипотек взяли жители Вологодской области (188 займов; 0,7 млрд руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (154; 0,8 млрд руб.) и Ульяновской области (192; 0,85 млрд руб.).

Виталина Ярховска