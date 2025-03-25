В Сочи ликвидировали пожар на летней веранде площадью 70 кв. метров

Пожарно-спасательные подразделения Сочи ликвидировали возгорание летней веранды площадью 70 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во вторник, 25 марта 2025 года, в 10:47 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в Сочи. Через минуту на место происшествия были направлены спасательные подразделения.

Прибывшие в 10:57 пожарные обнаружили горящую открытую летнюю веранду. Площадь возгорания составила 70 «квадратов». В 11:22 специалисты локализовали возгорание на площади 100 кв. м. К 12:00 пожар полностью потушили.

Для ликвидации возгорания МЧС России задействовали девять сотрудников и две единицы техники.

Мария Удовик