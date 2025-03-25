Директора школы-интерната Удмуртии будут судить по делу о фантомных сотрудниках

Директора Завьяловской школы—интерната будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве на 1,8 млн руб. (ст. 286, ст. 159 УК РФ) за счет «несуществующих» сотрудников, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Дело направили в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что управляющая учреждением в период с октября 2022-го по декабрь 2024 года фиктивно трудоустроила лиц на различные должности в школе, издав соответствующие приказы. Далее фигурантка вела учет рабочего времени таких сотрудников и передавала данные в региональное минобрнауки. Ведомству причинили ущерб на 1,8 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, директор школы в период с декабря 2021-го по октябрь 2024 года единолично принимала решение о выплатах работникам школы-интерната премий, после чего они изымались в ее пользу. Так она получила от сотрудников более 240 тыс. руб.