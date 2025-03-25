Власти Крыма выплатят по 1,5 млн руб. семьям погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Симферопольском районе. Пострадавшие в аварии получат по 300-600 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @mchs_official Фото: кадр видео @mchs_official

ДТП произошло утром 24 марта. Автобус, в котором находились 32 пассажира, двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. По данным регионального минздрава, в аварии пострадали 36 человек. Из них 22 все еще находятся в больницах, четверо — в тяжелом состоянии.

По данным Госавтоинспекции, водитель был трезв. Произошедшее он объяснил тем, что его «ослепило солнце». В отношении 56-летнего водителя расследуется два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238УК).

Полина Мотызлевская