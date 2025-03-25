В Марий Эл осудят менеджера производства металлоизделий за подкуп в крупном размере. Мужчина обвиняется по пп. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере, сопряженное с вымогательством предмета подкупа). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл осудят менеджера за подкуп в крупном размере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл осудят менеджера за подкуп в крупном размере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительным следствием установлено, что в период с января 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый систематически требовал от директора коммерческой организации, специализирующейся на реализации расходных материалов и оборудования для производства сварочных работ, денежное вознаграждение за продолжение сотрудничества. В случае отказа выполнить его требования фигурант угрожал прекратить закупки необходимых товаров и расторгнуть действующие договоры.

В дальнейшем, с апреля 2022 года по декабрь 2023 года, обвиняемый получил от указанной организации денежные средства на общую сумму более 230 тыс. руб. По аналогичной схеме он действовал в отношении других компаний: от представителя фирмы, занимающейся реализацией материалов для производства шлифовальных работ, он получил более 830 тыс. руб., от руководителя полиграфического предприятия — около 39 тыс. руб.

Преступная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена благодаря совместным усилиям следователей Медведевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Марий Эл и сотрудников МВД.

Следствие арестовало имущество фигуранта на 470 тыс. руб.

Действия лиц, которые передавали денежные средства в качестве коммерческого подкупа, также получили правовую оценку. Их поведение было квалифицировано в соответствии с действующим законодательством.

Артём Дергунов