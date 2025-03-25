Alean Collection планирует открыть новый отель в Анапе за 13,6 млрд рублей

Сеть отелей Alean Collection планирует открыть в Анапе пятизвездочный курорт Alean Family Olivia Premium Resort&Spa. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 года, объем инвестиций составит 13,6 млрд руб. В 2027 году отель сможет принять более 50 тыс. гостей, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комплекс рассчитан на 620 номеров. В настоящее время завершены бетонные и монолитные работы, ведутся поставки инженерных систем, вентиляционного и энергетического оборудования.

Параллельно Alean Collection ведет реконструкцию четырехзвездочного комплекса Alean Family Riviera на 867 номеров. Объем инвестиций в проект оценивается в 16,1 млрд руб.

Компания также сопровождает сторонние инвестиционные проекты в Анапе, выступая гостиничным оператором. В стадии строительства находится четырехзвездочный Alean Club Sunset на 153 номера, на этапе проектирования — отели Alean Select Luchi и Alean Residence Luchi на 1,1 тыс. и 1,4 тыс. номеров соответственно. Кроме того, разрабатываются концепции пятизвездочного Alean Emerald (300 номеров) и четырехзвездочного Alean Family (662 номера).

Вячеслав Рыжков