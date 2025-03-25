Лукашенко нарубил дров перед инаугурацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко перед заседанием ЕАЭС 26 декабря 2024 года

Фото: Telegram-канал «Пул Первого» Александр Лукашенко перед заседанием ЕАЭС 26 декабря 2024 года

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Церемония инаугурации состоится в 12:00 мск. Это будет седьмой срок господина Лукашенко на посту президента. На инаугурацию приглашено более 1,1 тыс. человек. По словам госпожи Эйсмонт, церемония будет классической. Прямая трансляция инаугурации будет вестись на президентском сайте и ведущих телеканалах.

Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них господин Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей. Явка в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).

В конце декабря Александр Лукашенко нарубил дров перед заседанием ЕАЭС. Тогда пресс-служба президента Белоруссии опубликовала кадры, на которых господин Лукашенко колет дрова на заснеженном дворе возле домика на курорте «Игора».