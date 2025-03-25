Челябинскую компанию оштрафовали за незаконную передачу денег руководству завода

ООО «Воздух74» оштрафовано на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организация передала средства руководству местного завода, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что представитель ООО «Воздух 74» передал от имени компании 50 тыс. руб. одному из руководителей ПАО «Уралавтоприцеп» за возможность повлиять на результаты конкурентных процедур. Выявила коррупционное нарушение прокуратура Металлургического района Челябинска.

Виталина Ярховска