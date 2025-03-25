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Глава СКР взял на контроль расследование убийства жительницы Нефтекамска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о расследовании уголовного дела в отношении жителя Нефтекамска.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, 7 марта время ссоры обвиняемый нанес своей сожительнице множественные травмы, от которых она скончалась в больнице через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Олег Вахитов

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