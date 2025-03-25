Прокуратура Альметьевска утвердила обвинение в отношении 65-летнего местного жителя, который занимался незаконным сбытом немаркированных сигарет. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие установило, что с марта по ноябрь 2022 года мужчина закупал сигареты без специальных марок и распределял их по своим магазинам в Альметьевске, а также хранил часть товара дома. Продажей нелегальной продукции занимались сотрудники торговых точек, не знавшие о незаконности схемы. Общая стоимость закупленных немаркированных сигарет превысила 5,2 млн руб.

Подсудимый частично признал свою вину. Он также должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Артём Дергунов