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В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

Прокуратура Альметьевска утвердила обвинение в отношении 65-летнего местного жителя, который занимался незаконным сбытом немаркированных сигарет. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Татарстане мужчина получил год условно за сбыт сигарет на 5,2 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие установило, что с марта по ноябрь 2022 года мужчина закупал сигареты без специальных марок и распределял их по своим магазинам в Альметьевске, а также хранил часть товара дома. Продажей нелегальной продукции занимались сотрудники торговых точек, не знавшие о незаконности схемы. Общая стоимость закупленных немаркированных сигарет превысила 5,2 млн руб.

Подсудимый частично признал свою вину. Он также должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Артём Дергунов

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