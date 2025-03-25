Выручка пермского нефтяного предприятия превысила триллион рублей

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» опубликовали отчеты о финансовых результатах в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из отчетности, размещенной на Rusprofile, выручка предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь» за отчетный период составила свыше 1,443 трлн руб., в 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 649,7 млрд руб. Прибыль от продаж общества составила 196,555 млрд руб. (97,886 млрд руб. в 2023 году). Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» выросла за год с 75,168 млрд руб. до 140,224 млрд руб. По данным «Ъ-Прикамье», рост выручки «ЛУКОЙЛ-Пермь» связан с объединением с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое завершилось в декабре 2023 года. Рост чистой прибыли связан с оптимизацией производственных процессов в «ЛУКОЙЛ-Коми».

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сообщило о выручке за 2024 год в размере 64,496 млрд руб., в позапрошлом году этот показатель составил 56,22 млрд руб. Прибыль нефтепереработчиков от продаж выросла с 9 млрд руб. до 11,433 млрд руб. Чистая прибыль предприятия составила 8,143 млрд руб. В прошлом году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отчиталось о чистой прибыли в размере 6,721 млрд руб.