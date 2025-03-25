Больше пространства для жизни: ГК «Вектор» — девелопер, проверенный временем

Группа компаний «Вектор» подвела итоги более чем десятилетней работы на строительном рынке, продемонстрировав впечатляющие результаты и подтвердив статус ответственного девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании СЗ «Капвысотстрой» Фото: пресс-служба компании СЗ «Капвысотстрой»

За этот период компания возвела 350 тыс. кв. м жилой недвижимости, еще 300 тыс. кв. м находятся в активной фазе строительства и проектирования. Сейчас ГК «Вектор» реализует проекты в двух регионах — Московской области и Краснодарском крае, планируя дальнейшее расширение географии присутствия.

«Мы не просто строим дома, мы создаем комплексные пространства для жизни»,— отмечают в компании.

Стратегия развития «Вектора» направлена на формирование полноценных микрорайонов с необходимыми элементами городской инфраструктуры — от игровых площадок до социальных объектов. Застройщик тщательно выбирает локации вблизи существующих социальных учреждений либо самостоятельно развивает необходимую инфраструктуру.

В своих проектах компания применяет инновационные решения для повышения качества жизни будущих жильцов. Социальная ответственность остается приоритетным направлением деятельности ГК «Вектор», что выражается во внедрении современных стандартов строительства, благоустройстве территорий и создании комфортной среды внутри жилых комплексов и общественных пространств.

Примером социальной ответственности бизнеса является ЖК «Парковый» в Анапе. Жилой комплекс долгое время оставался долгостроем, пока ГК «Вектор» при содействии администрации края не взялась его достраивать. В результате ЖК «Парковый» получился в разы лучше изначального варианта, поскольку при его достройке использовались новейшие строительные технологии. Теперь два монолитных дома в ЖК «Парковый» украшают Анапу, а счастливые дольщики могут смело планировать переезд в новые квартиры.

В ЖК «Одинцовские кварталы», который находится в Московской области, ключевым элементом является благоустройство дворовых территорий. В каждом дворе жилого комплекса есть детские и спортивные площадки. Проектируется PlayHub: пространство вокруг озера, где будут расположены детские игровые зоны, зоны отдыха для любых возрастов. Также на территории ЖК проектируется большой образовательный кластер, в который входят два детских сада на 260 мест каждый и школа на 1100 мест.

Миссия компании — формирование устойчивой городской среды, где каждый житель получает больше возможностей для реализации своих жизненных планов.

Профессиональный путь ГК «Вектор» демонстрирует, что ответственный девелопмент и забота о качестве жизни будущих жильцов — это не просто слова, а реальный путь к созданию современного городского пространства.

Застройщик АО «ГК ВЕКТОР». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.

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