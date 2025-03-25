Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи женщине во время родов, когда погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить по делу о смерти младенца в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить по делу о смерти младенца в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соцсетях появилось обращение жительницы Татарстана, которая почти три года добивается справедливости после гибели своего ребенка, рожденного в одной из местных больниц. По ее мнению, смерть ребенка стала результатом халатности медработников. За это время женщина инициировала проведение четырех экспертиз, однако их выводы противоречили друг другу. Сейчас она готовится к пятой проверке.

Также глава СКР поручил и. о. директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Александру Кречету сообщить о сроках назначенной экспертизы.

Артём Дергунов