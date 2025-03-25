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Расходы бюджета Челябинска выросли на 1,6 млрд рублей

Депутаты Челябинской городской думы на седьмом заседании утвердили изменения бюджета. Доходы муниципалитета увеличатся на 632,3 млн руб., расходы — на 1,6 млрд руб. Дефицит вырастет на 997,7 млн руб. и составит 3 млрд руб.

Повышение расходов предусмотрено за счет межбюджетных трансферов, поступления инициативных платежей и свободных остатков на счете. 256,4 млн руб. направят на модернизацию ЖКХ и повышение энергоэффективности, в том числе субсидируют ремонт коммунальных сетей. Чуть меньше — 229,5 млн руб. — выделили на сохранение и развитие культуры Челябинска. Кроме того, 195,4 млн руб. передадут администрациям районов на благоустройство территорий. Расходы на программы по развитию физической культуры и гражданского общества сформированы в размере 136,5 млн руб. и 133,7 млн руб. соответственно. На социальную поддержку городского населения выделят 100 млн руб.

В новой редакции доходы бюджета Челябинска составят 63,9 млрд руб., расходы — 66,9 млрд руб.

Виталина Ярховска

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