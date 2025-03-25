В Казани планируют ввести согласование граффити и рекламы на заборах строек
В Казани планируют ввести обязательное согласование граффити и рекламных материалов на заборах строительных площадок. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.
В Казани планируют ввести согласование граффити и рекламы на заборах строек
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Документ обязывает застройщиков согласовывать размещение любых графических элементов и рекламной продукции на строительных ограждениях с уполномоченными органами исполнительного комитета города.
Если документ будет принят, то исполнение постановления возложат на замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.