«В России растет интерес к инвестициям в качественную курортную недвижимость Сочи»

В рамках VI Российской строительной недели член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова рассказала о трендах на рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова

Член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова



Несмотря на отмену льготной ипотеки, эксперты отмечают устойчивый интерес к курортной недвижимости Краснодарского края.

При этом лидером по туристическому потоку и востребованности недвижимости для сезонного и постоянного проживания, а также инвестиций остается Сочи.

Курортная недвижимость в этом городе рассматривается как достойная альтернатива другим инвестиционным инструментам, в том числе благодаря увеличению туристического потока и благоприятным условиям для развития гостиничного бизнеса.

Основные тенденции в части девелоперского продукта и потребительских ожиданий в 2025 году показывают, что клиенты стали более требовательными. Они осознанно подходят к выбору недвижимости, особенно в сегменте курортного жилья. Также в текущем году продолжается тренд на диджитализацию жилых комплексов (умные дома), зеленое строительство и проекты с развитой инфраструктурой, ремонтом и мебелью.

«Учитывая эти тенденции, мы реализуем проекты, соответствующие принципам зеленого строительства, что подразумевает использование экологически чистых материалов и внедрение энергоэффективных решений. Это дает возможность нашим клиентам прогнозировать и более осознанно подходить к расходам по обслуживанию своих будущих объектов недвижимости. При этом мы наблюдаем рост интереса к приобретению недвижимости с целью дальнейшего инвестирования, что предполагает готовность проекта под ключ»,— говорит Виктория Костикова.

Не менее важную роль в привлекательности курортной недвижимости играет локация: близость к морю, аэропорту, вокзалу. Следование этим трендам, отмечает эксперт, позволяет повышать привлекательность объекта и удовлетворять растущие запросы клиентов.

О компании Alias Group — инвестиционный холдинг, который диверсифицирует свои активы, охватывая различные отрасли экономики, и развивает партнерские отношения, используя как собственные средства, так и привлеченные инвестиции. Его основным активом является федеральный девелопер «Неометрия» — крупнейший девелопер юга России по объемам строительства курортной недвижимости, по данным аналитического центра «Эксперт Юг».

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