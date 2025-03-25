«В России растет интерес к инвестициям в качественную курортную недвижимость Сочи»
В рамках VI Российской строительной недели член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова рассказала о трендах на рынке недвижимости.
Член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова
Несмотря на отмену льготной ипотеки, эксперты отмечают устойчивый интерес к курортной недвижимости Краснодарского края.
При этом лидером по туристическому потоку и востребованности недвижимости для сезонного и постоянного проживания, а также инвестиций остается Сочи.
Курортная недвижимость в этом городе рассматривается как достойная альтернатива другим инвестиционным инструментам, в том числе благодаря увеличению туристического потока и благоприятным условиям для развития гостиничного бизнеса.
Основные тенденции в части девелоперского продукта и потребительских ожиданий в 2025 году показывают, что клиенты стали более требовательными. Они осознанно подходят к выбору недвижимости, особенно в сегменте курортного жилья. Также в текущем году продолжается тренд на диджитализацию жилых комплексов (умные дома), зеленое строительство и проекты с развитой инфраструктурой, ремонтом и мебелью.
«Учитывая эти тенденции, мы реализуем проекты, соответствующие принципам зеленого строительства, что подразумевает использование экологически чистых материалов и внедрение энергоэффективных решений. Это дает возможность нашим клиентам прогнозировать и более осознанно подходить к расходам по обслуживанию своих будущих объектов недвижимости. При этом мы наблюдаем рост интереса к приобретению недвижимости с целью дальнейшего инвестирования, что предполагает готовность проекта под ключ»,— говорит Виктория Костикова.
Не менее важную роль в привлекательности курортной недвижимости играет локация: близость к морю, аэропорту, вокзалу. Следование этим трендам, отмечает эксперт, позволяет повышать привлекательность объекта и удовлетворять растущие запросы клиентов.
О компании
Alias Group — инвестиционный холдинг, который диверсифицирует свои активы, охватывая различные отрасли экономики, и развивает партнерские отношения, используя как собственные средства, так и привлеченные инвестиции. Его основным активом является федеральный девелопер «Неометрия» — крупнейший девелопер юга России по объемам строительства курортной недвижимости, по данным аналитического центра «Эксперт Юг».
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