В Тольятти полицейский неправомерно использовал информационную систему ГАИ
В Тольятти выявлены факты противоправных действий теперь уже бывшего сотрудника отдела полиции по Автозаводскому району № 2. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что полицейский неправомерно использовал федеральную информационную систему Госавтоинспекции МВД России и распоряжался ею по своему усмотрению.
«В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение»,— сообщили в полиции, заверив, что их бывший коллега при подтверждении вины понесет заслуженное наказание.