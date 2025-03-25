В Тольятти полицейский неправомерно использовал информационную систему ГАИ

В Тольятти выявлены факты противоправных действий теперь уже бывшего сотрудника отдела полиции по Автозаводскому району № 2. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что полицейский неправомерно использовал федеральную информационную систему Госавтоинспекции МВД России и распоряжался ею по своему усмотрению.

«В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение»,— сообщили в полиции, заверив, что их бывший коллега при подтверждении вины понесет заслуженное наказание.

Алексей Алексеев