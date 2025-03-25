Почти половина зарегистрированных в Перми преступлений совершается в сфере информационных технологий
Начальник УМВД России по городу Перми, полковник полиции Алексей Салтыков сегодня представил депутатам Пермской городской думы доклад об итогах деятельности управления за 2024 года. По его словам, всего в Перми за прошлый год было зарегистрировано более 20 тыс. преступлений. Количество преступлений, по словам докладчика, находится на прежнем уровне.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, но растет число преступных посягательств в сфере информационных технологий, обратил внимание Алексей Салтыков. Рост таких преступлений составил более 20% за прошлый год. «Их общая доля в составе всех преступлений, совершенных на территории города Перми, составила более 45%. По другим, но и более опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая динамика снижения»,— отметил господин Салтыков.
Начальник УМВД России по городу Перми обратил внимание на существование кадрового дефицита в полиции. На 1 января текущего года количество вакансий составило 959 человек, это более 24%. Особенно остро стоит вопрос нехватки специалистов патрульно-постовой службы, дефицит сотрудников которой составляет 43%. По его словам, молодежь, после того как узнает уровень зарплаты, предпочитает работу курьерами, таксистами или сотрудниками маркетплейсов.