Под Ярославлем затопило поликлинику из-за пожара

В поселке Красные Ткачи Ярославского района поликлиника на первом этаже оказалась затоплена в результате тушения пожара на втором этаже. Об этом сообщили в администрации района.

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Согласно данным МЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме с поликлиникой на первом этаже поступило в 21:14 24 марта. Спасатели выехали на место, в 22:30 объявили ликвидацию пожара. Огонь уничтожил на втором этаже отделку квартиры, личное имущество, закоптил потолок и стены. По данным администрации, одного пострадавшего госпитализировали. Само тушение привело к частичной приостановке работы поликлиники.

«Затопило у нас кабинет гинеколога, коридорную систему. Мы вынуждены сейчас временно приостановить оказание физиотерапевтической помощи в физиокабинете и временно разместить кабинет акушер-гинеколога в данном кабинете. Как только все устраним, кабинет начнет работу в прежнем режиме»,— прокомментировал и.о. главного врача больницы Михаил Кривов.

Глава района Николай Золотников попросил жителей отнестись с пониманием к произошедшей ситуации. Он добавил, что в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение, сейчас в медучреждении проветривают помещения и убирают воду.

Алла Чижова