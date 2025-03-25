Прикамье оказалось на 30-м месте по объему жилья, вводимого на одного жителя

Пермский край вошел в топ-30 регионов страны по объему жилья, вводимого на одного человека. РИА «Новости» составило рейтинг российских регионов по объему жилья, вводимого на одного жителя, по итогам 2024 года. Прикамье закрепилось на 30-м месте рейтинга с показателем в 0,71 кв. м общей площади жилья на человека. В минувшем году в крае сдали 1,7 млн кв. м жилья — это на 9% меньше показателя 2023 года. Удельный вес регионального объема введенного жилья в общероссийском объеме в 2024 году составил 1,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Возглавила «топ» российских регионов Ленинградская область с показателем 1,98 кв. м общей площади жилья на человека, за ней следует Чеченская Республика (1,65 кв. м общей площади жилья на человека), а затем — Тюменская область (1,6 кв. м). Самый низкий показатель ввода жилья на одного человека — в Магаданской области (0,07 кв. м). Новые регионы России — Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика и Херсонская область — в исследование не попали. В целом в РФ показатель ввода жилья на одного человека составил 0,74 кв. м общей площади жилья на человека.