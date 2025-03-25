В этом году на Ставрополье продажи авто упали на 10%

Продажи легковых автомобилей в Ставропольском крае за первые два месяца 2025 года сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2025 года продажи снизились на 25%, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на агентстве «Авто.ру»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Руководитель службы регионального развития «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес» Михаил Захаренко отметил, что лидеры продаж 2024 года, вероятно, сохранятся. Спрос остается сосредоточенным на автомобилях бюджетного сегмента. В 2024 году в регионе было продано 32,4 тыс. новых автомобилей.

В рейтинге популярных моделей лидировали Lada Granta (5815 единиц) и Lada Vesta (4381 единица), а также китайский кроссовер Haval Jolion (1061 единица). Среди иностранных марок наибольший спрос был на Toyota (336 продаж), KIA (287 продаж) и BMW (188 продаж).

За 2024 год в регионе было продано 116,1 тыс. автомобилей с пробегом. Средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась до 1,6 млн руб. Самой подешевевшей моделью стала Skoda Rapid — средняя цена уменьшилась на 18,7% до 1,26 млн руб.

Николай Аксенов