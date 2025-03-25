Краевой суд назначил дату рассмотрения представления прокуратуры на приговор экс-депутату заксобрания

Апелляционное представление прокуратуры на приговор суда первой инстанции в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова будет рассмотрено в Пермском краевом суде 17 апреля. В процессе рассмотрят и жалобы самих осужденных, также несогласных с приговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

14 февраля 2025 года Добрянский городской суд признал Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова виновными в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере. Отец и сын Плюснины получили по шесть и пять лет лишения свободы условно, а господин Рогожников — четыре года условного заключения.

Суд первой инстанции согласился с версией следствия, что фигуранты похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В ходе суда гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.