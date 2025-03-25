Мэр Ярославля назвал дату второго субботника
В Ярославле второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Об этом сообщил мэр в ходе открытого совещания в мэрии.
Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал
22 марта в городе состоялся первый субботник, после этого на протяжении месяца на разных площадках будет продолжаться уборка. В настоящее время департамент городского хозяйства готовит график субботников трудовых коллективов, общественности, ТОСов.
«Еще один общегородской субботник мы с вами проведем 26 апреля. Он будет уже завершать мероприятия, а сам месячник чистоты у нас продолжается и будет проходить до 1 мая»,— сказал господин Молчанов.