Мэр Ярославля назвал дату второго субботника

В Ярославле второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Об этом сообщил мэр в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

22 марта в городе состоялся первый субботник, после этого на протяжении месяца на разных площадках будет продолжаться уборка. В настоящее время департамент городского хозяйства готовит график субботников трудовых коллективов, общественности, ТОСов.

«Еще один общегородской субботник мы с вами проведем 26 апреля. Он будет уже завершать мероприятия, а сам месячник чистоты у нас продолжается и будет проходить до 1 мая»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова