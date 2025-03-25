В Ярославле усилится южный ветер

В Ярославской области и Ярославле ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Ветер будет южным, его порывы будут доходить до 15 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение дня 25 марта. Сотрудники министерства рекомендуют следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов, а также быть внимательными и осторожными.

Ярославский ЦГМС прогнозирует днем температуру воздуха +4 — +9 градусов, местами дождь.

Антон Голицын