В Перми закрыли нарушавшее санитарные правила кафе японской кухни

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность кафе японской кухни «Тигрица», в работе которого ранее были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Роспотребнадзор в ходе проверки кафе выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в заведении не было цехового деления при работе с переработкой сырья, не соблюдалась поточность технологических процессов, пищевая продукция хранилась с нарушениями маркировки. Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал владельца кафе виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 14 суток.

В ходе проведения исполнительных действий двери кафе были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.