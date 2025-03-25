Контрактника из Златоуста отправили в колонию за избиение знакомого

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным контрактника из Златоуста в избиении знакомого (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что рядовой во время отпуска в Златоусте, 17 декабря прошлого года пригласил в гости знакомого. Тот после употребления алкоголя случайно уронил и разбил телевизор стоимостью около 90 тыс. руб. После этого владелец техники дважды ударил знакомого по голове. Когда пострадавший упал, военнослужащий четыре раза пнул его. В результате потерпевший получил травмы, в том числе переломы трех ребер.

Виталина Ярховска