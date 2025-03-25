В Казани 24 марта произошло 169 ДТП за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрированы сообщения о 169 дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате двух ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Из общего числа аварий 83 случая оформлены в центрах обработки ДТП, а 46 — на месте с материальным ущербом.

За сутки задержано 8 водителей в состоянии опьянения. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 3 человека.

Дарья Сайфиева