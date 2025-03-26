Пермский бизнесмен назвал компанию своим именем

В Перми появилась компания, названная по имени, отчеству и фамилии своего учредителя. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 20 марта Александр Стениловский зарегистрировал в городе ООО «САА». Наименование организации, возглавленной учредителем, расшифровывается как «Стениловский Александр Анатольевич». ООО «САА» занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Александр Стениловский в качестве ИП также ведет деятельность в сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств. Иных юридических лиц за господином Стениловским не числится.