Чукотка с начала года увеличила добычу серебра на 50% и золота на 18%

Правительство Чукотского АО подвело итоги работы горнодобывающей отрасли региона за январь—февраль. Наибольший прирост показала добыча серебра, которого в сравнении с аналогичным периодом прошлого года получено на 50% больше (24,21 т). Увеличение золотодобычи к аналогичному периоду прошлого года составило 18%.

«За первые два месяца 2025 года в регионе добыто 3,47 тонны золота. Основной вклад в добычу драгоценного металла внесли предприятия Highland Gold, обеспечившие 2,6 тонны или 74% от общего объема добычи в округе. Среди других ключевых недропользователей — «Рудник Каральвеем», добывший 243,2 кг золота, и актив «Полиметалла», который произвел 635,6 кг драгоценного металла»,— говорится в сообщении окружного департамента промышленной политики.

Незначительно снизились показатели добычи каменного и бурого угля — до 222,6 тыс. т (добытого ООО «Берингпромуголь») и 2,4 тыс. т (ООО «Шахта Угольная») соответственно. В правительстве региона отметили эффективность работы горнодобывающих предприятий Чукотки и их вклад укрепление экономики округа.

Ирина Тимофеева, Анадырь