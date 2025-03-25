К 80-летию Победы в Приамурье откроют памятник защитникам Отечества

К празднованию Дня Победы в Благовещенске планируют открытие бронзового монумента в память о защитниках Отечества. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал на заседании совета ДФО. Проект памятника был разработан главным архитектором Студии военных художников имени Митрофана Грекова МО РФ Алексеем Темниковым. Высота монумента составит 6,3 м, общая длина композиции — около 18 м.

«Он станет символом единства поколений: объединит память о героях Гражданской войны, солдатах Великой Отечественной и наших современниках, которые сегодня с честью выполняют свой долг в СВО»,— заявил господин Орлов.

В центральной части мемориала будут изображены фигуры красноармейца, солдата периода ВОВ и участника СВО. На левом барельефе будет представлен собирательный образ дружинника — от раннего средневековья до Куликовский битвы, образ стрельца XVI—XVII веков, гренадер армии Петра I времен Полтавской битвы, артиллерист и кавалерист Отечественной войны 1812 года, матрос на бастионах Севастополя периода Крымской войны. На правом барельефе изобразят казака Амурского войска периода Первой мировой, матроса Порт-Артура периода Русско-японской войны, пехотинца Красной армии, пограничника с овчаркой, десантника, а также бойца штурмового подразделения группировки V в зоне СВО.

Стоимость власти Приамурья не озвучивают. Известно, что возведение монумента профинансировала золотодобывающая компания «Атлас Майнинг».

Анна Яшина, Благовещенск