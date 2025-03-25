За 2,5 млрд рублей построят новое здание центра в технопарке Новосибирска

Власти Новосибирской области объявили тендер на строительство «Центра коллективного пользования» (ЦКП) технопарка в Академгородке. Стоимость контракта составила 2,49 млрд руб., средства будут выделены из регионального бюджета. Заказчиком выступает АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», указывается на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля.

Согласно проектной документации, площадь здания составит более 16 тыс. кв. м. Оно будет включать 12 этажей, а также один подземный. В ЦКП должно быть предусмотрено 305 нежилых помещений.

Строительство пройдет в рамках первого этапа инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027». На строительство объекта отводится 643 дня с момента подписания контракта.

Александра Стрелкова