НГУ расширит медицинское направление за счет студентов из Индии и Египта

Новосибирский государственный университет планирует до конца 2025 года открыть в Египте очное подготовительное отделение по медико-биологическому профилю. В партнерстве с Россотрудничеством такое представительство может быть открыто в Каире или Александрии. НГУ также намерен увеличивать число студентов на англоязычной программе факультета медицины и психологии за счет обучающихся из Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Цель инициативы университета — обеспечить стабильный поток иностранных студентов и увеличить количество обучающихся на медицинском направлении. «В 2024 году набор иностранных студентов на медицинском направлении у нас составил порядка 30 человек, в основном это обучающиеся из Ирана. В этом году наша задача удвоить это количество за счет привлечения студентов из Индии и Египта»,— пояснил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

В НГУ отметили, что медицинское направление — одно из самых динамично развивающихся. В прошлом году был создан Институт медицины и медицинских технологий и появился новый факультет фармации и медицинской кибернетики. Как показал День открытых дверей вузов Новосибирской области, к НГУ проявляют высокий интерес абитуриенты и бизнес из Египта, Индии, Пакистана и Китая.

Михаил Кичанов