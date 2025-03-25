Прокуратура помогла восстановить права жителя пензенского Неверкино

Прокуратура добилась восстановления прав жителя с. Неверкино Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, на личный прием к прокурору области Дмитрию Горшкову обратился житель указанного села, который рассказал о нарушениях при начислении ему платы за холодное водоснабжение. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушения со стороны МКП «Коммунальщик».

Так, при расчете платы за полив не учитывалась площадь земельного участка, плату за воду для бани считали в отсутствие утвержденного в области норматива потребления. Также мужчине выставили задолженность за услуги, которые якобы оказала компания, ликвидированная еще летом минувшего года.

Надзорное ведомство внесло представление директору МКП «Коммунальщик». Благодаря прокуратуре ресурсник произвел жителю с. Неверкино перерасчет платы по холодному водоснабжению на сумму 22,8 тыс. руб.

Павел Фролов