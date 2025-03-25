В Иркутске осужден исполнитель заказного убийства, совершенного в 2002 году

Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение по делу о заказном убийстве, произошедшем в областном центре в 2002 году. Виновным по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство по предварительному сговору) признан 47-летний житель Ангарска. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

«Установлено, что в 2002 году двое братьев из Ангарска получили заказ на убийство иркутянина, у которого был конфликт с лидером одной из братских преступных группировок. 18 декабря братья ворвались в спортивный клуб «Бигма» в Иркутске и произвели не менее восьми прицельных выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия»,— сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Как уточняют в областной прокуратуре, преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако в 2023 году при совместной работе регионального УФСБ, СКР и надзорного ведомства был установлен один из преступников в городе Ангарске. Он был задержан и помещен судом под стражу. Предполагаемый заказчик и подельник осужденного находятся в международном розыске. В их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

Влад Никифоров, Иркутск