В Приморье будут судить организатора китайского преступного сообщества

Утверждено обвинительное заключение и передано в Ханкайский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина КНР, сообщила сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вошли его соотечественники – четыре мужчины и женщина. Китайцы в течение полугода – с июля 2017 по январь 2018 массово скупали в Приморье части и производные особо ценных диких животных – гималайского и бурого медведей, амурского тигра, незаконно приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. Дериваты животных члены сообщества намеревались вывезти в Китай, где они используются в восточной медицине. Но при попытке провезти автотранспортом груз в КНР, он был задержан на погранпереходе По оценке следствия, рыночная стоимость изъятых частей бурого и гималайского медведей, амурского тигра составила более 50 млн руб., янтаря - на сумму свыше 40 тыс. руб.

Предполагаемый организатор ОПС обвиняется по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 258.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 175 (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 (покушение на контрабанду организованной группой), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов, совершенные организованной группой).

Ранее обвинительный приговор был вынесен в отношении четырех членов преступного сообщества, еще один скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Алексей Чернышев, Владивосток