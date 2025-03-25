На всей территории Сирии пропал интернет

Сервис NetBlocks зафиксировал сбой в работе интернета на всей территории Сирии. В сообщении сервиса, опубликованном 25 марта в 03:49 мск, говорится, что изначально поступили сообщения о сбоях в работе телекоммуникационных систем в нескольких городах страны.

«Подтверждено: данные о работе сети в режиме реального времени показывают сбой в работе интернета в масштабах всей Сирии, что подтверждает сообщения о сбоях в работе телекоммуникационных систем, затронувших несколько городов»,— говорится в сообщении сервиса.

NetBlocks — это частная компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Сервис по вопросам кибербезопасности и отслеживанию работы интернета был запущен в 2017 году.