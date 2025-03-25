В Ярославском районе в аварию попал мотовелосипедист

В Ярославском районе около Лесных Полян произошла авария, в которой есть пострадавшие. Об этом сообщает областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП случилось в районе 20:32 24 марта. Участниками аварии стали два транспортных средства — Renault Logan и мотовелосипед. На месте работали сотрудники МЧС.

«Есть пострадавшие»,— говорится в сообщении ведомства, но не уточняется, кто именно пострадал. Судя по фото с места ДТП, пострадавший лежал рядом с мотовелосипедом.