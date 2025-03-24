В ЮФО меньше всего платят сотрудникам сферы науки и образования

В сфере науки и образования работодатели Южного федерального округа в феврале 2025 года в среднем предлагали 40,2 тыс. руб. в месяц. Это самая низкая зарплата в округе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В топ-5 профобластей с самой низкой медианной зарплатой также вошли страхование — 45 тыс. руб., сфера туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса — 43,4 тыс. руб., розничная торговля — 42 тыс. руб. и сфера безопасности — 40,4 тыс. руб.

В пресс-службе рекрутингового ресурса также рассказали, что учителя и преподавали вошли в тройку самых низкооплачиваемых профролей на рынке труда ЮФО по итогам 2024 года. Медианная зарплата, предлагаемая работодателями на hh.ru, составила 38,6 тыс. руб. Меньше в прошлом году предлагали только уборщицам (35,8 тыс. руб.) и дворникам (30 тыс. руб.).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в топ-5 высокооплачиваемых профобластей ЮФО в феврале 2025 года вошли высший и средний менеджмент (100 тыс. руб.), автомобильный бизнес (80 тыс. руб.), строительство и недвижимость (79,6 тыс. руб.), добыча сырья (79,5 тыс. руб.), транспорт, логистика и перевозки (79,4 тыс. руб.). В целом на рынке труда ЮФО средняя зарплата, предлагаемая работодателями на hh.ru в последний месяц зимы, год к году выросла на 12,7% — до 62 тыс. руб.

Маргарита Синкевич