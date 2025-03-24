«Ладья-М» поставила шах

Компания «Ладья-М» смогла убедить арбитражный суд Башкирии в незаконности претензий ООО «Эдельвейс» на 113,2 млн руб. В 2021 году, как заявлял «Эдельвейс», он поставил «Ладье-М» некие стройматериалы, но оплату не получил. Ответчик в суде пояснил, что ничего не покупал у истца, а копии документов, которые тот предоставил в суде, доказательством не являются. Водитель, который якобы вез стройматериалы из Нижнего Новгорода в Уфу, опрошенный в суде, факт поставки не подтвердил. Юристы разошлись в перспективах пересмотра решения в апелляционной инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупному поставщику металлоконструкций АО «Ладья-М» удалось отбиться от претензий на 113,2 млн руб. Эту сумму в арбитражном суде Башкирии с компании пыталось взыскать уфимское ООО «Эдельвейс».

Как заявлял истец в суде, в январе 2021 года компании якобы подписали договор, по которому «Эдельвейс» поставил «Ладье-М» некие строительные материалы. В качестве доказательств истец представил универсальные передаточные документы, датированные с 11 января 2021 по 09 февраля 2022 года.

«Ладья-М» в отзыве указала, что указанный договор является мнимым. Истец, по мнению ответчика, не представил никаких доказательств своей правоты: не указал место погрузки и разгрузки товара, не предоставил сведения о транспортной компании, которая якобы доставила груз, не привел источники закупа товара, не приложил сертификаты качества и так далее.

Кроме того, отметила в отзыве «Ладья-М», представленные в суд документы не являются оригиналами, а копиями, заверенными исключительно «Эдельвейсом», поэтому «не могут являться достаточным доказательством поставки товара». Ответчик также обратил внимание, что из товарно-транспортных накладных, которые истец представил в суд, следует, что спорный товар был доставлен на склад «Ладьи-М» в Уфу из Нижнего Новгорода. При этом, как указано в бумагах, водители за день совершали от 5 до 18 рейсов на расстояние 962 км. По мнению ответчика, это невозможно физически. Кроме того, «водители никогда по данному маршруту не выезжали, путевые листы о передвижении по маршруту возможной доставки товара, указанного истцом, не выдавались», подчеркнули в «Ладье-М». В качестве доказательства ответчик предоставил детализацию поездок двух грузовиков ООО «РТ-Инвест транспортные системы», которые якобы перевозили в Уфу спорный груз, с приложением сведений из системы «Платон». Из них, отмечено из решения суда, «транспортные средства или вообще не выезжали по указанным истцом маршрутам или не фиксировались на приборах регистрации системы «Платон» близлежащих дорог городского округа город Уфа».

Уфимское АО «Ладья-М» своих акционеров не раскрывает. Компания специализируется на производстве металлических конструкций. В 2023 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 31,9 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб. ООО «Эдельвейс» зарегистрировано в октябре 2017 года в Уфе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Игорь Иванов. Основной вид деятельности согласно ЕГРЮЛ — монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Выручка компании в 2023 году составила 241,7 млн руб., чистая прибыль — 371 тыс. руб.

Отказывая в удовлетворении иска, суд принял во внимание позицию «Ладьи-М», а также показания водителя Ирека Ахмадуллина, который работал на одном из грузовиков. Он пояснил в суде, что «в указанные дни он не выезжал по указанным маршрутам и никогда не перевозил грузы от истца». Кроме того, «подписи на товарно-транспортных накладных, представленных истцом, ему не принадлежат».

Дозвониться до «Ладьи-М» по номерам телефонов, имеющихся в открытом доступе, вчера не удалось.

Телефонного номера «Эдельвейса» нет в открытых источниках.

«Заявления ответчика о мнимости и бестоварности сделки фактически расширили предмет доказывания до такой степени, что формальное наличие копий первичных документов перестало быть достаточным для удовлетворения иска,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов. — Решение суда представляется правомерным, поскольку истец не подтвердил факт поставки товара, что имеет ключевое значение в обязательственном праве, не оспорил доводы ответчика и не подкрепил свою позицию соответствующими документами».

Советник адвокатского бюро Forward Legal Данил Бузарин отметил, что суд «весьма скрупулезно подошел к анализу ситуации, изучив как представленные документы, так и косвенные доказательства». «Скорее всего, при таких выводах у истца будет немного шансов отменить в апелляции решение суда первой инстанции»,— полагает эксперт.

Партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова считает, что «позиция о мнимости поставки может вызвать вопросы у апелляционной инстанции». «Из решения суда нельзя сделать вывод о том, кто со стороны ответчика подписывал первичные документы, которые были приложены к иску, и при каких обстоятельствах эти документы были подписаны. Мне представляется, что избранный способ защиты в виде ссылки на «мнимость поставок» не нашел корректного отражения в решении суда, правила о мнимости применены обрывочно, без учета правовой конструкции мнимости»,— пояснила госпожа Карпова.

Булат Баширов