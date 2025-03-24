Изобретательская активность сработала в суде

Верховный суд Башкирии обязал Нефтекамский машиностроительный завод выплатить 26,8 млн руб. конструктору с Украины Юрию Обозному. С февраля 2015-го по август 2022 года господин Обозный работал заместителем директора предприятия и в соавторстве с другими разработчиками создал 26 служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов промышленных насосов и агрегатов, на которые были получены патенты. В июле прошлого года Юрий Обозный потребовал у завода авторское вознаграждение — 44,8 млн руб. Суды двух инстанций частично удовлетворили заявленные требования. Юристы не видят проблем с выплатой вознаграждения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВС Башкирии согласился с доводами о выплате вознаграждения бывшему сотруднику НКМЗ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ВС Башкирии согласился с доводами о выплате вознаграждения бывшему сотруднику НКМЗ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Нефтекамскому машиностроительному заводу (НКМЗ) не удалось убедить суды двух инстанций в необоснованности претензий бывшего сотрудника Юрия Обозного. Верховный суд Башкирии обязал предприятие выплатить гражданину Украины 26,8 млн руб.

Конструктор Юрий Обозный в феврале 2015 года был принят на работу заместителем генерального директора НКМЗ (по данным из открытых источников, еще ранее он возглавлял конструкторское бюро предприятия). В обязанности господина Обозного входила разработка технических заданий на проектирование насосного оборудования, согласование проектов, организация изготовления опытных образцов и другие. В ноябре 2020 года с ним продлили контракт, но в августе 2022 года трудовые отношения были прекращены (по чьей инициативе, в материалах дела не уточняется). В июле 2024 года Юрий Обозный направил в Нефтекамский городской суд иск, в котором просил взыскать с НКМЗ около 44,8 млн руб., в числе которых 832 тыс. руб. — авторское вознаграждение за создание 26 изобретений, 43,9 млн руб. — за их использование, а также пени. Ответчик исковые требования не признал. Представитель предприятия в суде пояснил, что предприятие оплачивало аренду жилья для господина Обозного в счет авторского вознаграждения — всего около 11 млн руб., предъявив соответствующий приказ.

ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» зарегистрировано в Нефтекамске в июне 2022 года. Учредители — московское АО «Силовые системы» и ООО «Востокинвестпроект». Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Финансовые показатели за 2024 год не раскрываются.

В мае прошлого года Нефтекамский городской суд частично удовлетворил требования, обязав выплатить истцу 26,8 млн руб.

Решением суда остались недовольны обе стороны. Завод в жалобе указывал, что разработки были сделаны в соавторстве, в работе патенты не используются, а материальную выгоду НКМЗ не получает. Эти доводы были признаны несостоятельными. Завод также заявлял, что служебные полезные модели и промышленные образцы производились на основании приказа, однако не подтвердил, что Юрий Обозный был ознакомлен с ним, кроме того, в служебном документе истец фигурировал как конструктор, в то время как по трудовому договору он работал заместителем директора.

При этом Верховный суд Башкирии установил, что в первой судебной инстанции дело рассматривалось без участия нескольких соавторов изобретений, которые были привлечены к рассмотрению в качестве третьих лиц, но не извещены о заседании надлежащим образом. Из-за обнаруженных процессуальных нарушений решение Нефтекамского суда было отменено и вынесено новое, с тем же расчетом.

Получить комментарии представителя Юрия Обозного и НКМЗ вчера не удалось.

Апелляционное определение подробно обосновано, отмечает патентный поверенный юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.

«По каждому служебному результату интеллектуальной деятельности приведены расчеты вознаграждения, которые соответствуют действующему законодательству. Поэтому не усматривается оснований считать, что этот судебный акт может быть изменен или отменен,— полагает он. — Что же касается вопроса о перспективах взыскания присужденной суммы с учетом имеющейся информации о том, что истец является гражданином Украины, то отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, запрещающие выплату такого вознаграждения в пользу лиц из недружественных стран».

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин добавил, что ответчик должен будет перечислить сумму, утвержденную судом, «на специальный счет, открытый в пользу истца, так как он является гражданином недружественного государства».

Наталья Балыкова