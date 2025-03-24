Три жителя Курской области ранены из-за атак дронов ВСУ

В результате атак дронов ВСУ в двух муниципалитетах Курской области травмы получили три человека, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В поселке Коренево Кореневского района осколочные ранения получили 63-летняя и 12-летняя жительницы, в этот момент убиравшие территорию своего дома. Их доставили в Рыльскую ЦРБ и в ближайшее время направят в Курскую облбольницу. Опасности для жизни нет.

В Хомутовском районе 77-летний житель получил минно-взрывную травму и контузию. Беспилотник ВСУ атаковал магазин, возле которого он находился.

Егор Якимов