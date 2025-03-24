На Тамани достраивают один из крупнейших в мире складов минеральных удобрений

Компания «ОТЭКО» планирует обеспечить хранение до 300 тыс. т продукции и возможность перевалки до 5 млн т груза в год за счет строительства одного из крупнейших складов минеральных удобрений в мире в порту Тамань. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Готовность проекта на данный момент оценивается в 85%. Завершается монтаж технологического оборудования, металлоконструкций, кровли и полов. Продолжаются пуско-наладочные работы на конвейерной галерее. В апреле планируется установка кабельных лотков и завершение облицовки склада.

Объект включает 10 боксов вместимостью 30 тыс. т каждый, что, как сказано в планах компании, позволит хранить до семи видов удобрений, включая карбамид, аммофос и сульфоаммофос. Два полупортальных реклаймера, как ожидается, обеспечат подачу продукции на конвейеры для погрузки на суда.

По словам начальника комплекса «Сера и минеральные удобрения» Виктора Манушева, проект укрепит экспортный потенциал региона, а достигнутые договоренности с грузоотправителями подтверждают его востребованность.

Еще одной технологической особенностью комплекса, планируют в «ОТЭКО», станет станция разгрузки вагонов с возможностью единовременной обработки двух видов продукции. Современные системы аспирации и каскадные желоба, как рассчитывают в компании, минимизируют пыление и обеспечат безопасное хранение удобрений.