«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью в Екатеринбурге

Екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 25-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, который прошел 24 марта на стадионе «Екатеринбург Арена», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч футбольного клуба «Урал» с «Арсеналом» (Тула)

Фото: ФК "Урал" Матч футбольного клуба «Урал» с «Арсеналом» (Тула)

Фото: ФК "Урал"

Несмотря на несколько моментов у обеих команд, открыть счет в матче так и не удалось.

После 25 матчей «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками, «Арсенал» — восьмое место с 33 очками.

Следующий матч 30 марта ФК «Урал» проведет в гостях у «Сокола» из Саратова в рамках 26 тура МЕЛБЕТ Первой лиги.

Полина Щуцкая