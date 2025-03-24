Минсельхоз одобрил законопроект о минимальной доле российского вина в ресторанах

Минсельхоз России поддержал идею Минпромторга обязать магазины и рестораны включить российские вина в свой ассортимент, закрепив за отечественным алкоголем 20% от общего количества наименований. В министерстве отметили потенциал для увеличения производства российского вина и добавили, что без продвижения отечественного товара на внутреннем рынке импортозамещение и развитие отрасли невозможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Минсельхоз России в целом поддерживает проект закона об установлении... минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%... В условиях имеющихся ограничений рекламы розничная торговля и общественное питание — это важнейшая и зачастую единственная точка соприкосновения потребителя и винодела»,— рассказали ТАСС в пресс-службе министерства. В ведомстве назвали очевидным потенциал для увеличения производства российского вина.

Минпромторг тоже называет целью законопроекта повышение конкурентоспособности и продвижение российской продукции. Министерство отмечало, что площади виноградников в России ежегодно увеличиваются: в 2023 году площадь виноградников выросла на 4,05% и составила 105,3 тыс. га, в 2024-м ожидалось увеличение площадей до 107 тыс. га.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов писал, что из-за дефицита отечественных вин рестораны и магазины рискуют не выполнить это требование. Например, наблюдается недостаток премиальных вин, заявил изданию директор департамента продуктового маркетинга виноторговой компании AST Алексей Несмеянов, а ретейлеры и виноторговые компании отметили дефицит предложений белых и игристых вин.