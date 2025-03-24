В 2025 году в Севастополе планируют отремонтировать 64 дороги. Общая протяженность составит 26 км, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Ремонт автодорог в Севастополе осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она рассчитана до 2030 года. Сейчас заключаются новые контракты на ремонт нескольких главных участков дорожной сети в этом году.

С начала 2025 года отремонтировали 25 дорог. Сейчас работы продолжаются еще на 24 объектах.

Алина Зорина