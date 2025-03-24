На Дону заработала система учета безналичной оплаты питания в школах

В Ростовской области запустили систему учета безналичной оплаты питания в школьных столовых. Пилотный запуск проекта «Классная карта» проходит в Таганрогской школе №9 и Карповской СОШ Багаевского района. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.



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Начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова отметила, что внедрение «Классной карты» упрощает учет реализованной продукции и снижает нагрузку на учителей. А родители смогут контролировать, что ест их ребенок в течение дня, а также устанавливать запреты на покупку вредных продуктов.

Отмечается, что учителя смогут дистанционно сформировать заказы на обеды, а школьные повара подготовят еду к приходу детей.

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«Дети могут использовать карту как платежный инструмент и учиться планировать свои расходы», подчеркнул управляющий региональным отделением Сбербанка Константин Бугрим. Также он добавил, что в течение текущего года система распространится на другие школы города и области.

Снежана Стодольская