Вильфанд: 25 марта выпадет до 15% месячной нормы осадков

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что за вторник, 25 марта, в Москве выпадет около 10–15% месячной нормы осадков. По его словам, завтрашней ночью ожидается от +3°С до +5°С, днем — от +6°С до +8°С.

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Господин Вильфанд пояснил, что текущая весенняя погода, яркое солнце и голубое небо — это результат «хорошо выраженного антициклона». Завтра, 25 марта, вечером антициклон начнет отступать на юго-запад, к центру Европейской части России. «Будет приближаться ложбина низкого давления. И это приведет к тому, что давление понизится буквально за сутки примерно до 10–12 мм ртутного столба. Погода станет облачной»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Завтра также усилится ветер до 12–15 м/с, за день выпадет от 4 до 6 мм осадков. «Вот март — это очень "сухой" месяц, кстати говоря, март и апрель, всего 39 мм осадков в среднем выпадает в месяц. Завтра выпадет 10–15%»,— заключил господин Вильфанд.

Полина Мотызлевская