Спрос на организацию мероприятий на Кубани вырос на 31%

В феврале 2025 года спрос на организацию мероприятий в Краснодарском крае увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков сервиса, спрос на организацию свиданий среди жителей Краснодарского края вырос на 132%. За год спрос на услуги профессиональных фотографов для мероприятий практически не изменился, однако только в феврале был отмечен прирост в 4%. Кроме того, накануне 8 марта жители Кубани на 5% чаще стали заказывать услуги украшения помещений воздушными шарами.

В 2024 году спрос на услуги по организации праздников за год вырос на 218%. По итогам зимы 2023/2024 года спрос на услуги организаторов корпоративов к Новому году, 14 февраля и гендерным праздникам увеличился в три раза по сравнению с прошлой зимой, предложение — на 44%.

Алина Зорина